Espacio empresarial

Empacar Energy desembarca en Expoteco 2025 con oferta de diésel de alta calidad

En su stand, Empacar Energy exhibe un modelo de su moderna planta de abastecimiento y destaca las características de su producto estrella.

Red Uno de Bolivia

09/10/2025 21:56

Oruro, Bolivia

En el marco de la feria Expoteco 2025, el evento multisectorial más importante del occidente boliviano, la empresa Empacar presenta su nueva unidad de negocios: Empacar Energy. La compañía participa con una propuesta centrada en la oferta de diésel de alta calidad, como una solución a los recientes problemas de abastecimiento de combustible en el país.

En su stand, Empacar Energy exhibe un modelo de su moderna planta de abastecimiento y destaca las características de su producto estrella.

"Para nosotros es una satisfacción estar en la Expoteco como Empacar para presentar la nueva unidad de negocios que tenemos, que es Empacar Energy. Es una unidad que nace justamente a raíz de los problemas de abastecimiento de combustible", informó el ingeniero José Flores, representante de la firma.

El diésel que ofrece la compañía, según explicó Flores, se distingue por ser bajo en azufre. "Esto hace que el rendimiento de los vehículos sea mucho mejor y se cuiden los motores", aseguró. Añadió que clientes que ya han utilizado el producto han notado un cambio significativo y positivo en el desempeño de sus movilidades.

Para respaldar su operación, la empresa cuenta con una planta modelo en Santa Cruz con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 8 millones de litros de diésel. Además, sus instalaciones están diseñadas para suministrar combustible a 15 vehículos de manera simultánea, cumpliendo con todas las certificaciones y medidas de seguridad exigidas para el manejo de carburantes.

 

 

