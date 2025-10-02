El Parque Industrial Latinoamericano brilló en Expocruz 2025 con un stand de innovación y tecnología

El Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) fue uno de los grandes protagonistas de la Expocruz 2025, presentando un stand que se convirtió en punto de encuentro para empresarios, visitantes y familias interesadas en el desarrollo industrial del país. Con una propuesta innovadora que combinó tecnología, interactividad y entretenimiento, el stand cautivó a miles de asistentes durante los diez días de feria.

Entre las principales atracciones destacaron un robot humanoides y un cuadrúpedo robot llamado WiFi que interactuaron con el público y se llevaron el interés de la gente, generando asombro y entusiasmo entre grandes y pequeños. Asimismo, los visitantes pudieron experimentar con hologramas 3D y pantallas de última generación, que mostraron el crecimiento y la visión de futuro del Parque Industrial Latinoamericano como epicentro de la industria moderna en Bolivia.

La participación del Parque Industrial Latinoamericano también fue un espacio de networking empresarial. Varios gerentes de compañías que ya forman parte del Parque estuvieron presentes, compartiendo sus experiencias y consolidando la confianza en este ecosistema que ofrece seguridad, infraestructura de calidad y oportunidades de expansión para las industrias. Su testimonio reafirmó la importancia de pertenecer a un proyecto que impulsa la competitividad regional y asegura crecimiento sostenido.

El stand se convirtió en un verdadero referente de innovación dentro de la feria, posicionando al Parque Industrial Latinoamericano como un proyecto sólido, confiable y alineado a las tendencias globales. Además, el dinamismo de sus propuestas interactivas reforzó el compromiso con la modernización y la atracción de nuevas inversiones.

Con su presencia en la Expocruz 2025, el Parque Industrial Latinoamericano no solo mostró el potencial de la industria, sino que también abrió las puertas a un mañana donde la tecnología y la industria caminan de la mano para transformar el desarrollo empresarial en Bolivia.

