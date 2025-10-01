El Pahuichi brilló en la Expocruz 2025 con figuras, experiencias y grandes ofertas

Durante diez días en el Pabellón de Productos Masivos y Ofertas, El Pahuichi se posicionó como uno de los stands más llamativo de la Expocruz 2025, combinando entretenimiento en vivo, interacción cercana con el público y promociones que impulsaron un alto flujo de visitantes y un destacado número de ventas.

La Miss Bolivia Universo 2021, Nahemi Uequin, fue una de las presencias más celebradas. Su belleza, carisma y cariño con la gente marcaron cada jornada, donde además se sumó a la plataforma 360 para grabar videos tendencia junto a los asistentes, generando momentos virales y un ambiente de fiesta permanente.

La música estuvo a cargo de la reconocida cantante cruceña Gisela Santa Cruz, quien cantó para el público, compartió saludos y se tomó fotografías con familias y seguidores. Gisela también participó en la plataforma 360, aportando cercanía y espontaneidad que se tradujo en una alta participación de visitantes.

El deporte tuvo su propia noche con la presencia de Álvaro Peña, mundialista con la Selección de Bolivia que clasificó a Estados Unidos 1994, renombrado exfutbolista y actual director técnico de Oriente Petrolero. posó para fotografías y protagonizó una actividad que cautivó a grandes y chicos: niños y niñas jugaron fútbol tenis con él, convirtiendo el stand en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol.

A nivel comercial, El Pahuichi presentó ofertas decisivas: 35% de descuento, sin cuota inicial y con papeles al día en su nuevo proyecto Divino Niño. Estas condiciones transparentes atrajeron a miles de interesados y se reflejaron en un desempeño comercial sobresaliente a lo largo de la feria.

Con una propuesta que integró figuras queridas, experiencias interactivas y beneficios reales para el comprador, El Pahuichi cerró la Expocruz 2025 con mucho éxito, fortaleciendo su relación con el público cruceño y reafirmando su liderazgo en el sector inmobiliario.

