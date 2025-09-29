¡Masiva asistencia! Así se vivió el último día de la Expocruz 2025

La jornada final de la Expocruz 2025 se vivió con una mezcla vibrante de entusiasmo, expectativa y orgullo. Desde muy temprano, largas filas se formaron en los accesos al campo ferial. Con el boleto en mano, miles de visitantes llegaron desde distintos rincones del país para no perderse el cierre de la feria más importante de Bolivia.

“Ya directo para ingresar, porque es el último día y no hay otra oportunidad más”, decía con emoción una visitante orureña, que por primera vez pisaba los pasillos del evento. A su lado, su esposo asentía con una sonrisa, cámara en mano, listo para capturar cada instante.

El ambiente era una fiesta. Familias enteras, jóvenes, parejas y hasta turistas extranjeros se sumaban a la experiencia. “Estoy aprovechando para visitar a mi hijito que vive aquí y de paso disfrutar un ratito de la feria”, comentaba una madre llegada desde La Paz. Su entusiasmo era compartido por muchos que, como ella, habían viajado solo para conocer de cerca aquello que siempre les habían contado: “Que la Expocruz es la más grande, la mejor del país”.

Uno de los atractivos que más llamó la atención fue el pabellón internacional, especialmente el de la India, donde la música, los colores y la innovación captaron la mirada de los asistentes. “Me interesan las novedades, lo que podría llegar a nuestro país”, señaló un joven visitante, sorprendido por la diversidad de propuestas.

Pero la magia de la feria también estuvo en lo tradicional. Los animales, los tractores, las vaquitas y hasta las llamas fueron protagonistas para los más pequeños. “Vinimos con mi sobrino, él quiere ver los animales”, dijo una tía mientras su pequeño corría entusiasmado hacia el área ganadera.

Así, con luces, música y el murmullo constante de miles de voces, la Expocruz 2025 cerró sus puertas dejando tras de sí historias, sueños y encuentros inolvidables. Para muchos, fue la primera vez. Para otros, la segunda o tercera. Pero para todos, una experiencia que ya están pensando en repetir.

