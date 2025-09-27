“Los empresarios siempre encuentran una oportunidad”: Rueda de Negocios de Cainco concluye este sábado

Este sábado concluye la Rueda de Negocios Internacional, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el marco de la Expocruz 2025.

Durante los dos primeros días, el encuentro generó 6.403 citas empresariales y alcanzó $us 77 millones en intenciones de negocios. Para el cierre, se espera superar los $us 95 millones, cifra alcanzada en 2024.

“Este evento nos ha demostrado que el empresario, frente a cualquier circunstancia, encuentra un desafío y una oportunidad para hacer crecer sus empresas”, afirmó Olivia Stelzer, subgerente Comercial de Cainco, en una entrevista con el programa Que No Me Pierda, desde el stand de la Red Uno.

Stelzer destacó que la Rueda de Negocios busca ser una herramienta efectiva para conectar a empresas nacionales e internacionales, y fortalecer los vínculos comerciales en la región.

La edición 2025 contó con la participación de más de 600 empresas provenientes de 16 delegaciones internacionales, lo que consolida al evento como uno de los espacios empresariales más importantes del país.

