Expocruz 2025 cerró con récords en visitas e intenciones de negocio

Expocruz 2025 llegó a su fin con resultados que superaron las expectativas de organizadores y participantes. Según Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz, el evento registró medio millón de visitas, consolidándose como una plataforma clave para mostrar el potencial productivo y empresarial de Bolivia al mundo.

“Son cifras importantes que muestran el resultado del trabajo, del optimismo y el esfuerzo de todos los sectores de Bolivia por mostrarse al mundo. Esto ha hecho que se rompan récords, que la gente venga a disfrutar. Son medio millón de visitas que aprovecharon las oportunidades de Expocruz y es un indicador que nos llena de alegría y compromiso de empezar a trabajar para que Expocruz 2026 sorprenda y transforme a Santa Cruz en una ciudad líder en ferias y eventos a nivel latinoamericano”, afirmó Strauss.

Además, la feria superó los 1.600 millones de bolivianos en intenciones de negocios, tanto en la feria como en la rueda de negocios. También se alcanzaron récords en la cantidad de animales exhibidos, marcas presentes y delegaciones internacionales participantes, lo que reafirma la creciente proyección internacional de Expocruz.

“Ante el mundo, Santa Cruz está destacando a nivel internacional. Estamos presidiendo el capítulo de América Latina para la Asociación Mundial de Ferias (UFI)”, agregó el gerente de Fexpocruz, destacando la importancia estratégica de la feria para el posicionamiento del país en la región.

Expocruz se consolidó así como un evento clave para la economía boliviana, promoviendo la inversión, el comercio y la integración regional en el marco de una feria con alto impacto social y comercial.

Mira la programación en Red Uno Play