¡Expocruz rompe récord histórico! Más de medio millón de visitantes en el recinto ferial

La feria exposición más grande e importante del país volvió a hacer historia. Expocruz 2025 no solo superó expectativas, rompió todos los récords, alcanzó la impresionante cifra de más de 500.000 visitantes y generó intenciones de negocios que superan los 1.600 millones de bolivianos, consolidándose como el mayor evento comercial, empresarial y cultural de Bolivia.

Durante diez noches, Santa Cruz fue el epicentro del emprendimiento, la innovación y la proyección internacional. Más de 75.000 empleos directos e indirectos fueron generados gracias a esta muestra ferial, que año tras año reafirma el liderazgo cruceño como motor económico del país.

“Quiero anunciarles que hemos llegado al medio millón de visitantes, provenientes de todos los rincones del país y del mundo. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada negocio que se ha ido formando, es testimonio fiel de que en este lugar vibra la fuerza de una región y de un país que está listo para salir adelante”, destacó Jean Pierre Antelo, Presidente de Fexpocruz.

La muestra ferial contó con la participación oficial de más de 34 delegaciones internacionales provenientes de cuatro continentes, reflejando el creciente interés global en Bolivia como destino de negocios, inversión y turismo. Entre ellas, destacó la primera participación de China, marcando un nuevo hito para el relacionamiento comercial del país.

La rueda de negocios organizada por CAINCO fue otro de los pilares fundamentales de esta edición. Con una participación récord y un dinamismo que no se detuvo en ningún momento, este espacio empresarial consolidó alianzas estratégicas y oportunidades de inversión a gran escala.

Además, ExpoTours, como propuesta turística dentro de la feria, abrió puertas a nuevas rutas, destinos y empleos. Mientras tanto, el sector pecuario brilló con luz propia con más de 1.100 animales en exhibición, 19 remates, cientos de compradores, criadores participando activamente en juzgamientos y exposiciones.

Con un lleno total cada noche, familias, emprendedores y visitantes internacionales coincidieron en una experiencia única. Desde el estado de Georgia hasta Las Vegas, desde productores rurales hasta grandes empresarios, Expocruz fue punto de encuentro, plataforma de negocios y vitrina de lo mejor de Bolivia al mundo.

Las luces de la capital cruceña no se apagaron en diez noches. En cada rincón de Expocruz se vivió entusiasmo.

