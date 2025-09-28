Medios revelan la identidad del atacante en una iglesia de Míchigan (Video)

Un violento ataque sacudió este domingo una iglesia mormona en el condado de Genesee, Michigan, cuando un hombre estrelló su vehículo contra el edificio, abrió fuego contra los feligreses y provocó un incendio que destruyó casi por completo el templo de Michigan, EE.UU.

El agresor fue identificado como Thomas Jacob Sanford, un veterano de la guerra de Irak de 40 años, según confirmó la Policía local. Sanford, exmiembro de la Marina de EE.UU., sirvió en Irak entre 2004 y 2008, de acuerdo con publicaciones de su madre en redes sociales.

Tras irrumpir con su vehículo en la parroquia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Sanford comenzó a disparar indiscriminadamente. El ataque dejó dos personas muertas y al menos diez heridas por impactos de bala. Posteriormente, el atacante incendió el edificio, causando un fuego de gran magnitud que consumió la mayor parte de la estructura.

Sanford murió en el lugar durante un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad. Las autoridades también hallaron varios artefactos explosivos improvisados en una instalación de la iglesia, lo que agrava la gravedad del atentado.

El hecho ha conmocionado a la comunidad local y reavivado el debate sobre la salud mental de los veteranos de guerra y el acceso a armas de fuego en Estados Unidos.

Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque y si Sanford actuó solo o con posibles cómplices.

