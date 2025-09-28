Lo que comenzó como una celebración llena de alegría y música, terminó en tragedia absoluta cuando el novio cayó muerto frente a sus seres queridos. El estremecedor momento quedó grabado en video y ha conmocionado a miles en redes sociales.

Ashraf Abu Hakam, el novio, se encontraba celebrando su boda en un salón de fiestas en Egipto. Radiante de felicidad, bailaba junto a su esposa e invitados, participando en una tradicional danza egipcia con palos de Saidi. La música, las risas y el entusiasmo llenaban el ambiente. Nadie imaginaba que estaban viviendo los últimos segundos de la vida del joven.

El video, que se ha viralizado en redes sociales, muestra a Ashraf bailando animadamente. Luego entrega los palos tradicionales a otra persona, sonríe y sigue saludando a los presentes. En medio del bullicio, un gesto casi imperceptible pasó desapercibido para muchos: se llevó la mano al pecho y tosió levemente. Fue lo último que hizo.

VIDEO: ¡Sólo estornudó y se desplomó! Novio perdió la vida mientras bailaba en su boda. Foto: Captura de pantalla

Apenas unos segundos después, cuando su esposa era llevada al frente por una invitada para seguir con la celebración, el rostro del novio cambió. En cuestión de instantes, se desplomó en la pista de baile ante la mirada atónita de niños, familiares y amigos. El caos se apoderó del lugar.

Varios invitados corrieron a socorrerlo y le brindaron primeros auxilios, pero Ashraf yacía boca arriba, sin responder. Personal médico que llegó al sitio confirmó lo peor, el novio ya no tenía signos vitales.

La causa oficial de la muerte aún no ha sido divulgada, pero el breve instante en que el joven llevó su mano al pecho y tosió discretamente podría haber sido el preludio de un paro cardíaco fulminante.

Mira el video:

