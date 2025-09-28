VIDEO: ¡Insólita pelea! Un joven fue ‘noqueado’ por un vendedor sin manos

Una escena tan inesperada como impactante dejó boquiabiertos a los transeúntes de una calle en Río de Janeiro. Un joven se enfrentó a golpes con un vendedor ambulante que no tiene manos y terminó noqueado en plena vía pública. El video del insólito enfrentamiento no tardó en viralizarse y desató una ola de reacciones en redes sociales de todo el mundo.

El episodio fue captado por vecinos y curiosos que presenciaron la pelea. En las imágenes se puede ver cómo, pese a su discapacidad, el vendedor logra imponerse y derribar a su contrincante, que cae inconsciente al suelo ante la incredulidad de los testigos.

Según versiones locales, ambos protagonistas arrastraban un conflicto de larga data, lo que habría motivado la violenta discusión que escaló hasta los golpes. Sin embargo, nadie imaginó semejante desenlace.

El video recorrió las redes a una velocidad vertiginosa y cruzó fronteras rápidamente. La inusual escena se convirtió en tema de conversación y suscitó debates en torno a la violencia urbana, la superación personal y los prejuicios sobre la discapacidad.

Mira el video:

