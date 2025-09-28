"Pequeño J", el rostro del horror: buscan al narco acusado del triple feminicidio en Argentina

El país entero sigue conmovido por el brutal asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Castillo, tres jóvenes que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en un hecho vinculado directamente al narcotráfico, según informaron autoridades judiciales y policiales.

El crimen, perpetrado en la localidad de Florencio Varela, ya dejó cinco detenidos, pero el principal sospechoso, un joven narcotraficante peruano de apenas 20 años, sigue prófugo. Su nombre clave: “Pequeño J”.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el mundo del narco como Pequeño Cobro o simplemente Pequeño J, fue identificado por la Justicia como el cerebro detrás de un crimen premeditado y salvaje, presuntamente cometido como parte de un ajuste de cuentas dentro de una disputa narco.

Las investigaciones apuntan a que el joven capo habría ordenado la ejecución de las tres víctimas a través de sicarios contratados.

Un crimen transmitido en redes

Uno de los elementos más perturbadores del caso es que, según confirmaron fuentes de la investigación, fragmentos del hecho habrían sido transmitidos por Instagram, lo que agrega una dimensión aún más macabra al caso. “No se trató solo de un crimen, sino de una exhibición de violencia planificada y cruel”, expresó la fiscal Adriana Rivas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien encabeza la investigación y ha solicitado la captura internacional del sospechoso.

Ya se emitió una alerta roja de Interpol para localizar y capturar a Pequeño J. Las autoridades creen que podría haber escapado del país, pero no descartan que aún se encuentre oculto en el conurbano bonaerense bajo una red de protección narco. “Sabemos que tiene conexiones, recursos y aliados. Es un criminal peligroso a pesar de su corta edad”, advirtió Rivas.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, fue categórico al calificar el caso como un “ajuste de cuentas narco” en una conferencia de prensa realizada esta semana. “Este crimen es un mensaje dentro del mundo del narcotráfico. Lamentablemente, las víctimas fueron jóvenes atrapadas en una guerra que no eligieron”, afirmó.

Las familias de Lara, Morena y Brenda exigen justicia y protección. Los vecinos de Florencio Varela no salen del estupor. La crudeza del hecho, la edad del presunto autor intelectual y la exposición mediática a través de redes sociales han generado un impacto sin precedentes.

Con cinco detenidos, una causa en pleno desarrollo y un narcotraficante juvenil en fuga, este caso se convierte en uno de los más escalofriantes del año. La pregunta que retumba en cada rincón del país es: ¿Dónde está Pequeño J?

Mira la programación en Red Uno Play