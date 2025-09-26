Triple crimen: Así ingresó la policía al búnker de “Pequeño J”, el narco peruano en Argentina

La justicia y las fuerzas de seguridad están tras los pasos de “Pequeño J”, el narco peruano de apenas 23 años acusado de haber ordenado la ejecución brutal de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (21) en una casa de Florencio Varela.

Conocido también como “Julito”, el líder de la organización criminal habría planificado cada detalle, desde la trampa en la fiesta para atraer a las víctimas hasta la transmisión en vivo del asesinato, un acto de crueldad que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados.

En las últimas horas, fuerzas de seguridad allanaron varios domicilios en el Barrio Zavaleta y un comedero que solía frecuentar el acusado. Las imágenes del operativo muestran el despliegue de agentes en busca del hombre al que califican de “extremadamente sanguinario”. Pese a su corta edad, ya pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional, y lo describen como tan peligroso como cualquier capo narco de alto rango.

Según la investigación, “Pequeño J” habría ordenado a los dueños de la vivienda donde ocurrió el crimen que prepararan todo para la ejecución: desde cavar los pozos donde serían enterradas las víctimas hasta asegurarse de que la transmisión en vivo llegara a todos los miembros de la banda.

La pareja de peruanos dueños de la casa, hoy detenida, no estuvo en el lugar durante el homicidio, pero según fuentes judiciales vieron la transmisión en tiempo real y dieron detalles escalofriantes sobre el asesinato, donde se escuchaba al narco repetir una y otra vez: “Esto le pasa a quienes me roban”.

Las autopsias revelaron una violencia atroz: Lara Gutiérrez (15): amputación de los cinco dedos de la mano izquierda, cortes en la oreja y en el cuello, intento de calcinación. Brenda Del Castillo (20): fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas profundas en cuello y abdomen. Morena Verdi (21): asfixiada con una bolsa, golpes en el rostro, luxación cervical.

Hoy, la cacería del “Pequeño J” continúa. Las autoridades creen que podría haber escapado del país y no descartan que la banda intento protegerlo.

Mira el video:

