¡No lo soportó! Esposa del reo asesinado en El Abra muere al enterarse del crimen

Lo que comenzó como un traslado “por seguridad” terminó en una tragedia familiar que hoy enluta a dos hogares. El martes, Idel Brandon Rodríguez Da Silva, un ciudadano brasileño de 36 años acusado de asesinato, fue trasladado desde la cárcel de Mocoví en Trinidad hasta el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

Apenas dos días después, Rodríguez Da Silva fue brutalmente asesinado dentro del penal con 25 puñaladas, en un ataque que, según la Fiscalía, estuvo motivado por rencillas personales con otro interno, Marco Antonio Flores Paucara, también preso por asesinato.

Pero la violencia no terminó ahí. Al recibir la noticia del crimen, la esposa del reo sufrió un paro cardíaco fulminante y murió en Trinidad, dejando a la familia devastada.

“No solo ha fallecido él, asesinado aquí, sino que su esposa, al recibir la noticia, tuvo un ataque cardíaco y falleció también. Ahora la están velando en Trinidad”, relató un familiar entre lágrimas.

La pareja deja tres hijos en la orfandad, y sus familiares claman por ayuda para poder trasladar los restos de ambos hasta Beni y despedirlos juntos.

Los parientes también cuestionan las circunstancias del traslado: “Lo llevaron sin orden judicial. Él mismo decía que no entendía por qué lo habían traído a Cochabamba. Dos días después ya estaba muerto”, lamentaron.

La tragedia ha desatado indignación, mientras las autoridades investigan el crimen dentro del penal y los allegados exigen apoyo para los niños y claridad sobre lo ocurrido.

