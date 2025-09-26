Mientras avanza la investigación por el brutal triple crimen que conmociona a Florencio Varela (Argentina), la familia de las víctimas sigue atravesando horas de profundo dolor. Agostina Gutiérrez, hermana de Lara —la menor de las tres adolescentes asesinadas por una banda narco— compartió en redes sociales una serie de mensajes que estremecieron a todos.

Lara, de apenas 15 años, fue abusada, torturada y asesinada junto a sus amigas Morena Verdi y Brenda del Castillo, para luego ser enterradas en una vivienda del barrio. El crimen mantiene en vilo a toda la comunidad, y en medio del horror, Agostina expresó su tristeza y desconsuelo con palabras que llegaron al corazón.

“Me dejaste sola, hermana. Me vas a doler toda la vida. Volvé, por favor, ya no podemos más”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto en la que aparecen juntas celebrando un cumpleaños.

Triple crimen: El desgarrador ‘posteo’ de la hermana de una de las víctimas en Argentina. Foto: Instagram

Triple crimen: El desgarrador ‘posteo’ de la hermana de una de las víctimas en Argentina. Foto: Instagram

En otro mensaje, la joven recordó la complicidad que tenían: “¿Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas? Vos me querías ver bien y me peleabas. ¿Quién me va a retar como vos lo hacías? ¿Quién me va a defender como vos lo hacías? Vos fuiste mi todo. Te amo, Lara”.

Las publicaciones siguieron una tras otra, mostrando momentos familiares, selfies y recuerdos que ahora cobran un significado devastador. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale, por favor, Lara”, imploró en otra imagen.

“Tenías una valentía que ninguna mujer tiene, ni yo”, escribió Agostina, recordando cómo su hermana vendía rosquitas a los 12 años para tener sus propios ahorros. “Mi bebé… la gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste. Te amo”, cerró con un emoji de corazón roto.

Las conmovedoras palabras obtuvieron cientos de reacciones de amigos y allegados. “Volá alto, turra, róbate el cielo”, escribió una de sus amigas, mientras el caso sigue bajo investigación y el pedido de justicia se hace cada vez más fuerte.

Triple crimen: El desgarrador ‘posteo’ de la hermana de una de las víctimas en Argentina. Foto: Instagram

Triple crimen: El desgarrador ‘posteo’ de la hermana de una de las víctimas en Argentina. Foto: Instagram

Mira la programación en Red Uno Play