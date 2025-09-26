En las últimas horas salió a la luz un testimonio que podría ser clave para entender la brutal tortura que sufrieron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela en un hecho que conmociona al país.

“Hubieras visto cómo lloraban”, fue la frase que se filtró en un grupo de WhatsApp y que habría sido enviada por alguien que asegura haber presenciado la transmisión en vivo del macabro ataque, difundida por Instagram la noche del viernes.

El testigo, cuya identidad aún se desconoce, describió con crudeza la secuencia de horror que terminó con las vidas de las tres chicas. “No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca… Por eso le cortaron dedo por dedo”, relató, haciendo alusión a Lara, la menor del grupo, a quien le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla.

“Hubieras visto cómo lloraban”: el estremecedor testimonio del único testigo del triple feminicidio. Foto: Gentileza La Crónica

El grupo de WhatsApp donde aparecieron estos mensajes habría estado integrado por al menos 45 personas. Allí no solo se habrían compartido detalles del ataque, sino también fotografías de los cuerpos descuartizados que más tarde fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda.

Desde un principio, los investigadores sospecharon de un ajuste de cuentas narco. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría dicho en la transmisión “Pequeño J”, un joven peruano de 23 años, señalado como autor intelectual del triple crimen y actualmente prófugo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las víctimas fueron engañadas: “Creían que iban a participar en un evento. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza”. Y remarcó que el objetivo del crimen fue disciplinario, “para construir una imagen terrorista” por parte de la banda narco.

La autopsia reveló que las jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado, horas después de la transmisión que mostró en tiempo real la peor cara de la violencia narco.

Mira la programación en Red Uno Play