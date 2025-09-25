La casa del horror: Lugar donde se dio el triple femicidio quedó sin custodia y fue saqueado (Video)

Sangre en las paredes, basura esparcida y tierra removida. Postales del horror. Un video al que accedió TN muestra el interior de la casa de Florencio Varela donde asesinaron a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La escena es escalofriante: juguetes, prendas, un maniquí y hasta un cochecito de bebé, todo rodeado de abandono y desolación.

Pero lo más indignante es que no había consigna policial ni cinta perimetral. El portón negro estaba abierto y hasta un hombre ingresó, robó objetos y se fue como si nada. La vivienda, donde días atrás hallaron enterrados los cuerpos de las tres chicas, no está clausurada, un detalle que genera fuertes críticas en medio de una investigación que apenas comienza.

¿Por qué se permite la contaminación de la escena? ¿Ya no queda nada por peritar tras las primeras diligencias? La Justicia deberá explicar por qué se liberó un lugar que podría ser clave para la causa.

Por el caso, hay cuatro detenidos: dos parejas, una argentina y otra peruana. La primera fue capturada en la misma casa cuando intentaba limpiar la escena del crimen; la segunda, en un hotel alojamiento a pocos kilómetros, y serían los dueños del inmueble. Se sospecha que el hombre tendría vínculos con la Villa 1-11-14.

Los investigadores creen que hay más personas involucradas y que uno de los detenidos habría revelado datos clave, aunque la declaración sigue bajo análisis.

Este jueves, los cuatro acusados serán indagados en la sede judicial de Laferrere, mientras crece la indignación por el brutal triple femicidio y por la imagen de esa casa del horror ahora saqueada y sin custodia.

