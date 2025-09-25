Triple feminicidio: ¡Les tendieron una trampa! Brenda, Lara y Morena fueron descuartizadas

El caso del triple femicidio en Florencio Varela suma detalles cada vez más macabros. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló en una entrevista de urgencia en A Dos Voces (TN) que el crimen de Lara Morena Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) fue transmitido en vivo por Instagram ante 45 personas, en un grupo cerrado, por orden del líder narco que continúa prófugo.

“El capo de la organización dijo: ‘Esto es lo que le pasa al que me roba drogas’. El móvil fue disciplinatorio, para construir una imagen terrorista y mandar un mensaje de miedo”, aseguró Alonso.

Las tres jóvenes habían desaparecido el 19 de septiembre en La Matanza, cuando aceptaron una invitación a una supuesta fiesta que incluía una paga de 300 dólares cada una. “Ellas llegaron engañadas a la casa de Varela con alguien que se había ganado su confianza”, confirmó el ministro.

El jefe de la organización criminal, identificado como “el pequeño J” o “Julito”, tiene apenas 23 años y es buscado de manera intensa. “Pronto vamos a publicar su identidad completa. Esto es muy grave: o lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. La banda opera en distintos puntos del conurbano y hasta en la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras para este crimen”, advirtió Alonso.

Uno de los detenidos, de nacionalidad peruana, estaría directamente vinculado al clan narco. Además, fueron arrestadas dos personas que habrían intentado limpiar la escena del crimen para borrar las pruebas.

Tras un extenso trabajo de inteligencia, la policía siguió la pista de una camioneta blanca en la que las chicas fueron vistas por última vez. Esto llevó a un primer allanamiento en la casa de las calles Chañar y Río Jachal, donde se halló una mancha de sangre.

Sin embargo, el hallazgo final llegó tras una serie de operativos en los barrios Santa Rosa y Mayol, también en Florencio Varela: en una segunda vivienda encontraron los cuerpos desmembrados de las tres jóvenes, enterrados.

La justicia avanza con la investigación, mientras el país sigue conmocionado por un crimen que no solo fue brutal, sino también exhibido en redes sociales como un acto de terror mafioso.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play