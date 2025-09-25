VIDEO: Barrendero se salva de morir atropellado y cae de rodillas para rezar

Un barrendero en Brasil vivió segundos de terror cuando un vehículo fuera de control estuvo a punto de arrollarlo mientras trabajaba en plena vía pública.

La cámara de seguridad captó el momento en que el auto, a toda velocidad, perdió el control y pasó rozando al trabajador, quien por un instante parecía estar condenado a morir.

Al ver que salió ileso de manera inexplicable, el hombre no pudo contener la emoción, se arrodilló en el lugar y comenzó a rezar, agradeciendo por seguir con vida. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron lo ocurrido como “un verdadero milagro”.

Las autoridades investigan las causas del accidente, pero lo cierto es que el trabajador se salvó por escasos centímetros de lo que pudo haber sido una tragedia.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play