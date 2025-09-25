TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Le dio una lección! Abuela golpeó a su nieto frente a la Policía por cometer un robo

En Esmeraldas, Ecuador, la indignación de una abuela ante el comportamiento de un menor terminó en un castigo físico que sorprendió a los transeúntes y a los propios policías.

Ligia Portillo

25/09/2025 10:33

VIDEO: ¡Le dio una lección! Abuela golpeó a su nieto frente a la policía por participar en un robo. Foto: Imagen referencial/Pixabay
En un hecho que ha causado conmoción en Esmeraldas, una mujer de avanzada edad decidió castigar a su nieto tras descubrir que había participado en un intento de robo. La abuela no dudó en usar un palo para reprender al joven, e incluso lo hizo frente a oficiales de policía que habían acudido al lugar.

Testigos relataron que la mujer, visiblemente indignada, no soportó la idea de que su propio familiar estuviera involucrado en un acto delictivo. "Lo hizo para que aprenda y no vuelva a delinquir", señaló uno de los vecinos presentes.

La policía, aunque presente en el momento, se limitó a observar la escena y posteriormente dialogó con la familia sobre la situación del joven, quien fue retenido para ser investigado por su presunta participación en el intento de robo.

El hecho ha generado un debate en la comunidad sobre la disciplina familiar y los límites de la justicia por mano propia, mientras que la historia se viraliza en redes sociales por lo insólito del castigo.

Mira el video:

 

