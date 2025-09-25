TEMAS DE HOY:
Policial

Mauser, el sargento de cuatro patas, ahora bajo cuidado en Zoonosis

Mauser, el perro sargento de la EPI 6, está bajo observación en Zoonosis tras años de servicio fiel. Su regreso a la unidad policial está asegurado, recordándonos la lealtad y valentía de nuestros héroes de cuatro patas.

Ligia Portillo

25/09/2025 10:05

Mauser, el sargento de cuatro patas, ahora bajo cuidado en Zoonosis. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

“Mauser”, un perro criollo de 10 años con el grado honorífico de sargento de la Policía, fue trasladado a Zoonosis del Cercado junto a otros dos canes desde la Estación Policial Integral (EPI) 6. La noticia conmovió a quienes recuerdan los años de servicio y lealtad de este peludo compañero.

En 2011, Mauser fue condecorado por sus servicios en la institución, convirtiéndose en un símbolo de valentía y dedicación. Sin embargo, hoy se encuentra bajo observación veterinaria, tras ser llevado por disposiciones superiores debido a problemas de comportamiento de uno de sus compañeros.

“Ha sido traído por efectivos policiales que señalaban que estaba en malas condiciones de salud, junto a dos más de sus compañeros. Nosotros lo hemos recibido y evaluado para ver su estado real”, señaló Diego Prudencio, director de Zoonosis.

 

Durante la revisión, los especialistas confirmaron que Mauser se encuentra en buen estado de salud y mantiene un comportamiento dócil. “Aparentemente está sano y esperamos que la institución policial correspondiente pueda gestionar su reinserción a su hogar en la EPI 6”, añadió Prudencio.

El comandante Freddy Cossío de la EPI 6 explicó que la medida fue preventiva: “Al pasar el tiempo, algunos canes se tornaron agresivos, mordían a la gente y perseguían motos. Mauser está bajo observación, y una vez que Zoonosis dé el visto bueno, retornará a su unidad, donde seguirá recibiendo cuidado y cariño”.

Los policías se comprometieron a asumir la alimentación y limpieza de estos peludos compañeros, recordando que cada animal es parte integral de la institución del orden.

Mauser, el sargento de cuatro patas, espera volver pronto a su hogar, dejando un mensaje claro, el valor y la lealtad de un perro policía no se olvidan, y merece siempre el respeto y cuidado que dio durante años.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

