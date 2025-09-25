Mauser, el sargento de cuatro patas, ahora bajo cuidado en Zoonosis

“Mauser”, un perro criollo de 10 años con el grado honorífico de sargento de la Policía, fue trasladado a Zoonosis del Cercado junto a otros dos canes desde la Estación Policial Integral (EPI) 6. La noticia conmovió a quienes recuerdan los años de servicio y lealtad de este peludo compañero.

En 2011, Mauser fue condecorado por sus servicios en la institución, convirtiéndose en un símbolo de valentía y dedicación. Sin embargo, hoy se encuentra bajo observación veterinaria, tras ser llevado por disposiciones superiores debido a problemas de comportamiento de uno de sus compañeros.

“Ha sido traído por efectivos policiales que señalaban que estaba en malas condiciones de salud, junto a dos más de sus compañeros. Nosotros lo hemos recibido y evaluado para ver su estado real”, señaló Diego Prudencio, director de Zoonosis.

Durante la revisión, los especialistas confirmaron que Mauser se encuentra en buen estado de salud y mantiene un comportamiento dócil. “Aparentemente está sano y esperamos que la institución policial correspondiente pueda gestionar su reinserción a su hogar en la EPI 6”, añadió Prudencio.

El comandante Freddy Cossío de la EPI 6 explicó que la medida fue preventiva: “Al pasar el tiempo, algunos canes se tornaron agresivos, mordían a la gente y perseguían motos. Mauser está bajo observación, y una vez que Zoonosis dé el visto bueno, retornará a su unidad, donde seguirá recibiendo cuidado y cariño”.

Los policías se comprometieron a asumir la alimentación y limpieza de estos peludos compañeros, recordando que cada animal es parte integral de la institución del orden.

Mauser, el sargento de cuatro patas, espera volver pronto a su hogar, dejando un mensaje claro, el valor y la lealtad de un perro policía no se olvidan, y merece siempre el respeto y cuidado que dio durante años.

