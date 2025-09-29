Mauser, el héroe peludo, regresa a su hogar en la EPI 6

La alegría se desbordó en la Estación Policial Integral (EPI) 6 cuando Mauser, el perro policía condecorado, volvió a reunirse con sus compañeros humanos. El can y otros tres perritos habían sido trasladados temporalmente a Zoonosis para observación, y ahora regresan a sus hogares en óptimas condiciones, informó el director de Zoonosis, Diego Prudencio.

“Están en buen estado, tranquilos. Sí tienen un poco de reactividad, hay una etología particular en uno de ellos, son bastante dominantes, pero eso no significa que generen problemas”, explicó Prudencio, tras los días de observación.

Los otros tres perros también recibirán su vacuna antirrábica antes de reincorporarse a la EPI 6, cumpliendo con los protocolos sanitarios del municipio. Mientras tanto, uno de los cuatro permanecerá en observación para indagar si hubo agresión a través de la ficha epidemiológica correspondiente.

La historia de Mauser y sus compañeros ha conmovido incluso a defensores de animales. “Sabemos que no todos aman a los animalitos, pero el apoyo de la policía en este sentido es invaluable”, comentó Viviane Sánchez, de la Fundación “Una Mano, Una Patita”.

El regreso de Mauser simboliza más que un simple retorno: recuerda que, pese al uniforme y la disciplina, los mejores amigos del hombre y la mujer son estos leales compañeros de cuatro patas. “Existen perritos en nuestras diferentes EPI y unidades militares; son sus hogares. Nosotros solo somos temporales, no podemos decidir sobre su destino”, concluyó Sánchez.

Hoy, Mauser, con su grado honorífico de sargento, vuelve a su puesto, recibiendo el cariño y respeto que merece, mientras sus historias continúan inspirando solidaridad y amor por los animales.

