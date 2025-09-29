¡Atención viajeros! Estas son las carreteras cerradas por mantenimiento en Cochabamba

La ABC recomienda a los viajeros planificar sus viajes con anticipación y tomar previsiones para evitar contratiempos durante los días de mantenimiento.
29/09/2025 8:54
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció el cierre temporal de rutas estratégicas que conectan Cochabamba con el oriente y el occidente del país, debido a trabajos de refacción en puntos críticos afectados por derrumbes y desgaste vial.
El gerente regional de la ABC, Miguel Ángel Balboa, informó que los cortes comenzarán este lunes 29 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 2 de octubre, afectando tanto la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz como la ruta hacia el occidente.
Cierres en la carretera al oriente:
- Días: Lunes 29, martes 30 y miércoles 1 de octubre.
- Horario: 10:00 a 16:00 horas.
- Tramos afectados: Cristal Mayu, Siete Curvas y Retén de Villa Tunari.
- Motivo: Mejoramiento del puente Correo Huañusca, reparación en Siete Curvas y trabajos en Cristal Mayu, donde un derrumbe en marzo redujo la plataforma de circulación.
Cierres en la carretera al occidente:
- Días: Lunes 29, martes 30, miércoles 1 y jueves 2 de octubre.
- Sector afectado: Llavini.
- Modalidad de corte: Una hora de cierre por trabajos y una hora de circulación alternada.
Balboa recordó que en marzo un derrumbe en Llavini mantuvo la vía inhabilitada durante cinco días y que estos trabajos buscan evitar futuras emergencias.
“Pedimos comprensión a los usuarios, ya que estas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad y mejorar la transitabilidad en rutas clave del país”, afirmó.
La ABC recomienda a los viajeros planificar sus viajes con anticipación y tomar previsiones para evitar contratiempos durante los días de mantenimiento.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00