¡No pudo girar! Joven muere en accidente de moto sobre el 2º anillo, zona El Trompillo

Santa Cruz amaneció con la noticia de un trágico accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo, avenida El Trompillo, donde un joven motociclista perdió la vida de manera instantánea tras impactar contra el cordón de la acera.

El siniestro ocurrió la madrugada de este lunes y, según testigos, la víctima circulaba a gran velocidad antes de perder el control del vehículo. Vecinos del lugar aseguraron que el joven formaba parte de los grupos que suelen reunirse en la zona para realizar carreras clandestinas.

“Ya nosotros como vecinos estamos cansados. Ellos se juntan, hacen sonar sus motos, no dejan dormir, corren a toda velocidad y esto era cuestión de tiempo. Hoy lamentablemente tenemos que hablar de una muerte”, expresó Diego Candia, miembro de la junta vecinal del barrio.

Candia relató que la víctima habría intentado girar hacia un pasillo peatonal, pero la maniobra fallida terminó con la motocicleta fuera de control y el conductor impactando violentamente contra el suelo.

Las primeras investigaciones señalan que el joven llevaba el casco en la mano y no puesto al momento del accidente, lo que habría derivado en la muerte instantánea. “Cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer”, agregó Candia.

El acompañante que viajaba en la motocicleta, también sin casco. La Policía de Homicidios llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo mientras se trabaja en la identificación de la víctima, ya que su teléfono celular estaba apagado y no se ha logrado ubicar a sus familiares.

Los vecinos adelantaron que pedirán a las autoridades mayor control en la zona para evitar que estos encuentros clandestinos sigan cobrando vidas.

