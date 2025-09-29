Lista de heridos del fatal accidente en la cumbre que dejó tres muertos

En las últimas horas se conoció una lista de heridos, de quienes resultaron heridos en el accidente de la carretera a Los Yungas.

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo en el sector de La Cumbre, en la carretera hacia Los Yungas de La Paz, dejó un saldo lamentable de tres personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, y seis heridos, varios de ellos en estado crítico.

El siniestro involucró a dos vehículos de transporte público interprovincial, un tráiler y otros motorizados. Según informes preliminares de la Policía, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, lo que provocó una colisión frontal de gran magnitud.

Los testigos relatan que el minibús azul, que viajaba de Caranavi hacia La Paz, habría intentado esquivar otro vehículo, pero terminó cruzando de carril e impactando contra otro motorizado que venía en sentido contrario.

Las víctimas mortales son un hombre y una mujer de mediana edad, además de una niña de 4 años. Una de las fallecidas fue inicialmente auxiliada por transeúntes, pero llegó sin signos vitales al centro médico.

Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a distintos centros de salud de la ciudad. Esta es la lista confirmada de los afectados:

Hospital Arcoíris (La Paz):

Sol Capiona, 20 años

Marcelo Apaza, 42 años

Dainor Jorge Cota, 28 años

Gustavo Sánchez, 30 años

Clínica Santa Laura:

Otro pasajero no identificado, también evacuado en estado delicado.

Chofer del vehículo Ipsum (aún no identificado públicamente), en estado grave, con politraumatismos y heridas profundas en el rostro y extremidades.

Según reportes desde emergencias del Hospital Arcoíris, los cuadros médicos de los internados son reservados y la situación es crítica, especialmente en el caso de la joven Sol Capiona, cuyos familiares fueron convocados de urgencia ante la gravedad de sus lesiones.

La Clínica Santa Laura, donde fueron evacuados los heridos más graves, también reportó alta demanda de atención. Familiares de los afectados siguen recorriendo centros de salud en busca de información precisa sobre su estado.

