¡Tacones y Glamour! Secretos de las azafatas para ‘usar’ zapatos altos

No hay Expocruz sin su brillo, su bullicio y sus azafatas. Elegantes, sonrientes, siempre impecables. Pero detrás de la imagen perfecta hay una historia que pocos ven, el uso de los tacones durante 10 días de feria.

Sí, los tacos estilizan, pero también torturan. Y aunque ellas caminan como si nada, cada paso tiene su truco. Conversamos con varias azafatas que nos confesaron los secretos mejor guardados para lucir radiantes sin morir en el intento.

Aquí van sus mejores tips, totalmente probados:

1. Masajes nocturnos: el ritual sagrado

“A mí me ha funcionado muy bien hacerme masajitos en los pies antes de dormir. Es mi ritual. Ayuda a relajar y a recuperar energías para el día siguiente”.

2. Piernas arriba, dolor abajo

“Después de estar horas de pie, lo mejor es recostarse y levantar las piernas por 15 minutos. Ayuda un montón con la circulación. Lo aprendí el segundo día y no lo solté más”.

3. Banditas mágicas en los dedos

“Me pongo banditas entre los dedos para que el zapato no me lastime. Es un tip que me dio una compañera y fue mi salvación. Las recomiendo sí o sí”.

4. Spa casero para los pies

“Primero agua fría con sal por 15 minutos, luego agua tibia otros 15. La sal desinflama y alivia la retención de líquidos. Un spa en casa después del caos de la feria”.

5. Elegir tacos con inteligencia: plataforma ante todo

“Taco sí, pero cómodo. Siempre con plataforma. No vale la pena sufrir más de lo necesario. Los lindos no siempre son los que te aguantan diez horas de pie”.

Y aunque no lo parezca... también se los sacan. “Apenas puedo, me los saco y descanso. A veces en la caseta, a veces en un rincón. Un minuto sin tacos vale oro”.

Diez días, mil sonrisas, muchos pasos y aún más secretos guardados bajo la mesa de atención. Las azafatas no solo dominan el arte de vender y encantar, dominan el arte de aguantar. Con banditas, baños de sal y un par de trucos bien puestos, sobreviven (y brillan) sobre sus tacos.

Y así se despide la Expocruz 2025, entre luces, negocios y un dolor de pies que, aunque nadie lo vea, también forma parte del show.

