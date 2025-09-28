Un domingo trágico se vivió en el sector de la Cumbre, en la peligrosa carretera a Los Yungas de La Paz, donde un violento choque frontal entre dos vehículos de transporte interprovincial dejó tres personas fallecidas —incluida una menor de edad— y al menos seis más resultaron heridas.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde y, según información preliminar proporcionada por la Policía Boliviana, uno de los vehículos habría invadido carril mientras descendía hacia Los Yungas desde la ciudad de La Paz, ocasionando la colisión de frente.

Las autoridades confirmaron la identidad de tres personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente. Entre ellas se encontraba una niña cuya vida fue truncada en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Choque frontal en Los Yungas deja tres muertos, entre ellos una niña, y seis heridos. Foto: RR.SS.

Lista de fallecidos:

Hombre de entre 30 y 40 años (identidad en proceso de verificación).

Mujer adulta, quien fue auxiliada por transeúntes y trasladada con vida al hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Niña de aproximadamente 8 años (identidad aún no confirmada).

El impacto dejó también a seis personas con heridas de diversa gravedad. Dos de ellas fueron derivadas a la Clínica Santa Laura, mientras que los otros cuatro fueron llevados al Hospital Arco Iris, que se vio saturado por la repentina llegada de múltiples pacientes.

Aunque aún no se ha revelado la identidad completa de los heridos, se sabe que algunos presentan traumatismos severos y continúan bajo observación médica.

El director departamental de Tránsito informó que se están realizando peritajes en el lugar del accidente para establecer con precisión la causa del siniestro. Todo indica que uno de los conductores habría perdido el control del vehículo e invadido carril contrario, lo que terminó en el fatal desenlace.

Los familiares de las víctimas comienzan a llegar a los hospitales en busca de información, mientras que los pobladores de la zona, conmocionados por la tragedia, exigen mayor control y señalización en esta carretera históricamente peligrosa.

