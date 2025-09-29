TEMAS DE HOY:
trágico choque Investigan infanticidio Abuso infantil

Policial

Tragedia en la Cumbre: Colisión múltiple deja tres muertos, entre ellos una menor de 4 años

El impacto más fuerte se dio entre el minibús y un vehículo de color plomo, provocando daños materiales de gran magnitud.

Ligia Portillo

28/09/2025 21:30

Tragedia en la Cumbre: Colisión múltiple deja tres muertos, entre ellos una menor de 4 años. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una colisión múltiple ocurrida este domingo en el sector de La Cumbre, en la carretera que conecta la ciudad de La Paz con los Yungas, ha dejado un trágico saldo de tres personas fallecidas, entre ellas una niña de tan solo cuatro años, y seis heridos de diversa gravedad.

El accidente involucró a cuatro motorizados, dos furgones, un minibús de transporte interprovincial (color azul) y un tráiler que, según reportes preliminares, se encontraba cruzado en la vía.

El impacto más fuerte se dio entre el minibús y un vehículo de color plomo, provocando daños materiales de gran magnitud. Las autopartes quedaron esparcidas sobre la vía, generando caos y alarma entre los viajeros.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el minibús —que cumplía ruta de Caranavi a La Paz— habría invadido carril, lo que provocó el choque frontal. El conductor del motorizado, identificado como chofer con varios años de experiencia, resultó gravemente herido y fue evacuado por bomberos a la Clínica Santa Laura con politraumatismos severos, heridas profundas en el rostro y piernas.

El reporte de tránsito confirmó que dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció camino al hospital. Las víctimas adultas son un hombre y una mujer de mediana edad.

Las autoridades investigan las causas exactas del hecho.

 

