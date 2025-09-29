Revelan la autopsia del niño de 4 años hallado en un barranco junto a su padre

Tras más de diez días de intensa búsqueda, fueron encontrados sin vida el pequeño de 4 años reportado como desaparecido el 18 de septiembre y su padre, en un barranco de más de 300 metros de profundidad en la zona camino a Carcaje en Cochabamba.

Según relataron los familiares, todo comenzó después de una fuerte discusión entre el hombre y su esposa. “Nosotros dimos parte a la Defensoría ese mismo día porque él amenazó a mi mamá antes de irse con mi hermanito”, dijo entre lágrimas la hermana del menor.

La madre, desesperada fue hasta el Slim de Sacaba, para sentar la denuncia. "Mi mamá fue para denunciar, pero nos dijeron que como es el papá tenía derecho a llevárselo, y que pronto volverá. ¡No nos hicieron caso! (...) Si nos hubieran hecho caso habríamos encontrado a mi hermanito con vida", contó desesperada.

“Incluso hicimos carteles, pegamos en todo lado, pedimos ayuda, pero nos dijeron que era su padre, que tenía derecho y que seguro lo iba a traer (...) Ella se iba separar, habían acordado como sería la situación”, lamentó la familia, denunciando que hubo indiferencia cuando pidieron ayuda.

El hallazgo de los cuerpos trajo consigo más preguntas que respuestas. En el lugar, según autoridades, se encontró un envase plástico que podría haber contenido veneno, mientras que la autopsia practicada al menor reveló que falleció por shock hipovolémico, deshidratación severa y traumatismo craneoencefálico. La progenitora buscó al menor sin descanso, llegó hasta el municipio de Quillacollo, rogando ayuda para dar con el paradero de su pequeño.

Desde la organización Mujeres de Fuego se exigió investigar no solo las causas de la muerte, sino también la presunta negligencia de las instituciones que recibieron la denuncia. “Un niño no debería perder la vida en estas condiciones. Pedimos que se esclarezca todo, desde la desaparición hasta el desenlace que hoy nos duele a todos”, expresó Nivia Coca, representante del colectivo.

Los cuerpos del padre y del menor ya fueron entregados a la familia, que ahora los vela en medio del profundo dolor por una tragedia que pudo haberse evitado. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer cada detalle de este hecho que ha enlutado a Cochabamba.

