Policial

Profanaron una tumba en el cementerio de Tiraque, la Policía investiga un presunto acto de ‘necrofilia’

El autor logró darse a la fuga al percatarse de la presencia policial.

Ligia Portillo

29/09/2025 9:05

Profanaron una tumba en el cementerio de Tiraque, la policía investiga un presunto acto de ‘necrofilia’. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Un macabro hallazgo conmocionó al municipio de Tiraque, en el Valle Alto de Cochabamba, luego de que se denunciara la profanación de un nicho en el cementerio local.

El sereno del camposanto alertó a la Policía tras observar a un sujeto sospechoso ingresar en horas de la noche al interior del recinto. Al llegar los efectivos policiales, constataron la destrucción de una lápida perteneciente a una mujer fallecida.

Lo más perturbador, la difunta había sido despojada de sus prendas íntimas, lo que hace presumir un intento de acto con fines libidinosos.

El autor del hecho logró darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, dejando atrás la escena del delito que ahora es investigada por las autoridades. La comunidad se encuentra consternada ante el inusual y repudiable acto, mientras la Policía intensifica la búsqueda del responsable.

