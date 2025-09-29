VIDEO: Circulan imágenes de la adolescente asesinada en Lauca Ñ, una hora antes de perder la vida

Lo que comenzó como una noche de alegría terminó en tragedia. La joven estudiante de 14 años, identificada como Wendy, hizo su última pasarela en la fiesta de gala de su colegio en Lauca Ñ, Shinahota, sin imaginar que minutos después perdería la vida de la manera más cruel.

Apenas una hora después de ese momento que debía ser inolvidable, Wendy fue encontrada sin vida, con heridas mortales en el cuello. La Fiscalía confirmó que sus agresoras fueron su propia prima y una compañera de curso, ambas de 14 años, quienes planificaron el crimen y utilizaron un estilete y un lápiz para acabar con su vida.

Tras el trágico suceso, un video de la adolescente circula en redes sociales, aparentemente como un homenaje a su memoria. Fue compartido por conocidos y familiares, quienes a través de comentarios expresan condolencias, muestras de cariño y solidaridad hacia la joven y su familia. Mensajes como “Descansa en paz, Wendy” y “Siempre te recordaremos” se multiplican en las publicaciones, reflejando el dolor y la conmoción que ha causado su partida en la comunidad de Lauca Ñ y más allá.

La noticia ha conmocionado no solo a la familia, sino a toda la comunidad del Trópico de Cochabamba, donde hoy piden la máxima sanción para las responsables de este asesinato.

“Queremos justicia. Que paguen por lo que le hicieron a mi hija. No puede quedar impune”, expresó con lágrimas en los ojos la madre de Wendy.

La justicia determinó detención preventiva para las dos adolescentes que admitieron el crimen en el Centro de Infractores Cometa, en Cochabamba, por un período de 45 días, mientras continúan las investigaciones.

