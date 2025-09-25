Esto fue lo que dijo la madre de la menor degollada por sus compañeras en Lauca Ñ

La comunidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, sigue consternada por el brutal asesinato de una adolescente de 14 años, asesinada por su prima y compañera de colegio, ambas también de 14 años.

Este miércoles, los familiares de la víctima se movilizaron frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Shinahota, exigiendo justicia. Entre gritos de “¡Justicia, justicia, justicia!”, los padres y vecinos reclamaron que se haga cumplir la ley y que las responsables paguen por el crimen que ha destrozado a su familia.

La justicia determinó 45 días de detención preventiva para las dos adolescentes implicadas, quienes fueron enviadas al centro de infractores Cometa, mientras continúa la investigación del caso.

El dolor de los padres es profundo y sus palabras reflejan la tragedia que enfrentan: “Que se pudran en la cárcel, ¿cómo pueden ser entre familia que hagan esto sin venganza? Pido justicia, que se hagan las últimas investigaciones, para mi hija”, declaró la madre.

“Sí, la verdad sí, yo soy el padre y mire, cómo me lo hicieron a mi hija, ¿no? Apareció muerta y lo que yo pido es justicia a todo esto. Apenas tenía 14 años, imagínese toda la vida que tenía por delante”, expresó el padre de la menor asesinada.

Vecinos y familiares también se unieron a la protesta, exigiendo que las autoridades resuelvan el caso con celeridad y que la detención preventiva sea respetada mientras se completa el proceso judicial.

El crimen, que ocurrió tras una fiesta de gala en el colegio de las menores, ha dejado una herida profunda en la comunidad educativa y en todo el Trópico de Cochabamba, reflejando la magnitud del dolor y la indignación que genera la muerte de una adolescente a manos de sus propias compañeras y familiares.

