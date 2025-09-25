Trabajadora de EMSA es atropellada por un motociclista en pleno centro de Cochabamba

Hamiraya, cuando una trabajadora de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) fue atropellada por una motociclista mientras cumplía con sus labores.

Paramédicos llegaron de inmediato al lugar para brindar atención tanto a la trabajadora, que presentaba heridas visibles, como a la conductora de la motocicleta. Ambas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.

Minutos después, personal de Tránsito se hizo presente en la zona para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del hecho.

El hecho se registró cuando la trabajadora cumplía sus funciones, al momento se desconocen las circunstancias en que se registró al accidente.

