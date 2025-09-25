TEMAS DE HOY:
accidente vehicular brutal robo Chapista muerto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Trabajadora de EMSA es atropellada por un motociclista en pleno centro de Cochabamba

Personal policial de la Unidad de Tránsito inició con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Ligia Portillo

25/09/2025 7:48

Trabajadora de EMSA es atropellada por un motociclista en pleno centro de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Hamiraya, cuando una trabajadora de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) fue atropellada por una motociclista mientras cumplía con sus labores.

Paramédicos llegaron de inmediato al lugar para brindar atención tanto a la trabajadora, que presentaba heridas visibles, como a la conductora de la motocicleta. Ambas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.

Minutos después, personal de Tránsito se hizo presente en la zona para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del hecho.

El hecho se registró cuando la trabajadora cumplía sus funciones, al momento se desconocen las circunstancias en que se registró al accidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD