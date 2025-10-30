Trabajadora de EMSA que fue atropellada requiere cirugías reconstructivas

Un acto de irresponsabilidad al volante puso en riesgo la vida de una trabajadora de Empresa Municipal de Servicios de Aseo. (EMSA), quien fue atropellada mientras realizaba sus labores de limpieza en las calles de la ciudad. El conductor, identificado y plenamente buscado por la Policía, abandonó el lugar sin prestar auxilio.

Según informaron autoridades de EMSA, María sufrió múltiples fracturas, incluyendo rostro y rodilla, y fue sometida a cirugías reconstructivas. Actualmente se encuentra estable, pero continúa con reposo médico y tratamiento especializado.

Edgar Quiroz, secretario ejecutivo de EMSA, explicó que se han iniciado acciones legales para garantizar que el responsable se haga cargo de los gastos médicos de la víctima, que ya superan cifras considerables. “El oficial a cargo del caso tiene todo avanzado y se espera que el conductor se entregue voluntariamente”, señaló.

Por su parte, Roxana Tuco y Epifania Maldonado, miembros del directorio de EMSA, relataron la constante exposición al riesgo de quienes trabajan en las calles desde la madrugada. “Nos encontramos con conductores borrachos, autos a gran velocidad, y muchas veces no hay consideración hacia nuestro trabajo. Pedimos conciencia y respeto hacia quienes mantenemos la ciudad limpia mientras otros duermen”, indicaron.

María es madre de tres hijos y, debido a su situación, EMSA y sus compañeros han organizado apoyo económico para cubrir parte de los gastos médicos y cuidados necesarios, mientras se tramita el seguro correspondiente. “El conductor debe asumir la responsabilidad de sus actos. No solo puso en riesgo a mi compañera, sino también la estabilidad de su familia”, añadió Quiroz.

Las autoridades hacen un llamado a la población y a los conductores a extremar precauciones al volante, evitando manejar en estado de ebriedad y respetando a los trabajadores en las calles. La búsqueda del vehículo implicado continúa y se espera que el responsable enfrente las sanciones correspondientes.

La trabajadora quien ya se encuentra en su domicilio, continúa su recuperación bajo supervisión médica, mientras EMSA sigue velando por su bienestar y seguridad.

