¡Por faltar a clases! Una madre da lección a su hija con ayuda de la policía (Video)

En un episodio que rápidamente se volvió viral, una madre de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (México), vivió uno de esos momentos de pánico que ningún progenitor quiere experimentar, su hija no apareció en la escuela.

Preocupada y sin pistas sobre su paradero, la mujer decidió acudir a la policía. Lo que nadie esperaba era que la “desaparición” de la joven tuviera una explicación tan simple como insólita, la adolescente había decidido saltarse las clases.

El video que circula en redes muestra a la madre, visiblemente seria, dando un regaño contundente frente a los policías: "A la otra que la señorita vuelva a hacer sus cosas, se va a ir detenida porque aquí nadie la va a andar solapando sus jueguitos. Aquí la policía no va a estar jugando ni gastando el tiempo en buscarte. ¿Oíste?"

Lejos de ser un simple castigo, el episodio refleja la combinación de preocupación, ingenio y humor que caracteriza a muchas familias mexicanas. Mientras la joven escuchaba el sermón, los usuarios en redes no tardaron en comentar, compartir y bromear sobre la “lección de vida” que recibió.

Más allá del regaño, la historia deja una reflexión clara: en un país donde la seguridad es motivo de alerta constante, los padres no toman a la ligera la ausencia de sus hijos… aunque la razón sea una travesura escolar.

Mira el video:

