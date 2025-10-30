TEMAS DE HOY:
Benita Quispe reo apuñalado

17ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Qué le depara a tu signo esta última semana de octubre? Esto dice el Tarot

Descubre lo que las cartas del tarot revelan para cada signo en la última semana de octubre, desde momentos de amor y reconciliación hasta consejos de equilibrio, descanso y generosidad. 

Ligia Portillo

30/10/2025 9:34

¿Qué le depara a tu signo esta última semana de octubre? Esto dice el Tarot. Foto: Pixabay
Mundo

Escuchar esta nota

La última semana de octubre llega cargada de energía y mensajes desde las cartas. Nos trae un recorrido por los signos, con consejos, advertencias y un toque de diversión que nadie quiere perderse.

Aries: Esta semana promete momentos felices y reconciliaciones. No solo en el amor, también en lo personal y laboral. La carta más positiva aparece para ti: sensibilidad, alegría y logros.

Tauro: La clave es el equilibrio. Abrirte, experimentar y disfrutar será más fácil si encuentras tu centro. Escucha el mensaje: esta semana es tu oportunidad para priorizarte y vivir con armonía.

Géminis: Atención a las palabras ajenas. Tu intuición es tu guía: confía en ella y no te dejes engañar por encantadores de serpientes. Tu don con la comunicación es tu mejor aliado.

Cáncer: Semana de poner límites y cuidarte. Has pasado por días complicados, y ahora es momento de priorizarte. Amar y protegerse a uno mismo nunca estuvo de más.

Virgo: Semana de pasión, lujuria y disfrute. Desenchufa los frenos, déjate llevar y siente la vida. Advertencia: cuidado con anclajes al pasado.

Leo: Aunque el cansancio se note, recuerda todo lo que has recorrido. Antes de tirar la toalla, piensa en tu esfuerzo. Esta semana invita a resistir y valorar el camino recorrido. 

Libra: Trabajo y abundancia. Todo lo que toques puede transformarse en oro, pero ojo con los gastos. La planificación será tu aliada mientras disfrutas de los resultados de tu esfuerzo.

Sagitario: Tranquilidad y calma tras semanas intensas. Momento de reorganizar emociones y encontrar equilibrio interno. Prepárate para tomar un respiro y recargar energías.

Escorpio: Dar y recibir, enseñar y aprender. Esta semana es para disfrutar y ser generosa. La generosidad será recompensada, y tu energía está lista para brillar en todo.

Capricornio:  Reconocimiento y recompensas. Semana de recoger lo sembrado, especialmente a nivel económico y laboral. Aprovecha la oportunidad y celebra tus logros.

Piscis: Defensa y coraje. Levantarás la voz si es necesario, pero la carta te recuerda mantener la calma y proteger lo que es tuyo con inteligencia.

Acuario: Momento de descanso y reset. La semana anterior fue intensa, así que esta es ideal para recargar pilas y cuidar tu salud física y emocional.

El tarot nos recuerda que esta última semana de octubre es un viaje de emociones, aprendizajes y oportunidades. Cada signo tiene su propio mensaje, pero todos comparten un mismo consejo, escucha tu intuición, cuida tu energía y disfruta el camino.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD