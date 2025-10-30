¿Qué le depara a tu signo esta última semana de octubre? Esto dice el Tarot

La última semana de octubre llega cargada de energía y mensajes desde las cartas. Nos trae un recorrido por los signos, con consejos, advertencias y un toque de diversión que nadie quiere perderse.

Aries: Esta semana promete momentos felices y reconciliaciones. No solo en el amor, también en lo personal y laboral. La carta más positiva aparece para ti: sensibilidad, alegría y logros.

Tauro: La clave es el equilibrio. Abrirte, experimentar y disfrutar será más fácil si encuentras tu centro. Escucha el mensaje: esta semana es tu oportunidad para priorizarte y vivir con armonía.

Géminis: Atención a las palabras ajenas. Tu intuición es tu guía: confía en ella y no te dejes engañar por encantadores de serpientes. Tu don con la comunicación es tu mejor aliado.

Cáncer: Semana de poner límites y cuidarte. Has pasado por días complicados, y ahora es momento de priorizarte. Amar y protegerse a uno mismo nunca estuvo de más.

Virgo: Semana de pasión, lujuria y disfrute. Desenchufa los frenos, déjate llevar y siente la vida. Advertencia: cuidado con anclajes al pasado.

Leo: Aunque el cansancio se note, recuerda todo lo que has recorrido. Antes de tirar la toalla, piensa en tu esfuerzo. Esta semana invita a resistir y valorar el camino recorrido.

Libra: Trabajo y abundancia. Todo lo que toques puede transformarse en oro, pero ojo con los gastos. La planificación será tu aliada mientras disfrutas de los resultados de tu esfuerzo.

Sagitario: Tranquilidad y calma tras semanas intensas. Momento de reorganizar emociones y encontrar equilibrio interno. Prepárate para tomar un respiro y recargar energías.

Escorpio: Dar y recibir, enseñar y aprender. Esta semana es para disfrutar y ser generosa. La generosidad será recompensada, y tu energía está lista para brillar en todo.

Capricornio: Reconocimiento y recompensas. Semana de recoger lo sembrado, especialmente a nivel económico y laboral. Aprovecha la oportunidad y celebra tus logros.

Piscis: Defensa y coraje. Levantarás la voz si es necesario, pero la carta te recuerda mantener la calma y proteger lo que es tuyo con inteligencia.

Acuario: Momento de descanso y reset. La semana anterior fue intensa, así que esta es ideal para recargar pilas y cuidar tu salud física y emocional.

El tarot nos recuerda que esta última semana de octubre es un viaje de emociones, aprendizajes y oportunidades. Cada signo tiene su propio mensaje, pero todos comparten un mismo consejo, escucha tu intuición, cuida tu energía y disfruta el camino.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play