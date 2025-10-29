“Dios me dijo que lo necesito”: Pastor desata polémica por pedir ofrendas para un celular (Video)

La comunidad religiosa y las redes sociales están en llamas tras difundirse un video de un pastor que, durante su prédica dominical, sorprendió a sus feligreses con un pedido insólito: reunir ofrendas para adquirir un celular de alta gama para él y su esposa.

Con tono solemne, el líder espiritual afirmó que “Dios me ha revelado que necesitamos estos dispositivos”, generando desde incredulidad hasta indignación entre los presentes y los usuarios de internet.

El video, compartido inicialmente en TikTok, ha sido reproducido millones de veces, generando un aluvión de comentarios críticos. Algunos seguidores defienden la petición como un acto de fe, mientras que la mayoría cuestiona la ética de vincular un mandato divino con el consumo de productos de lujo.

Expertos en religión y ética recuerdan que este tipo de solicitudes pueden poner en riesgo la confianza de los fieles y alimentar la percepción de que algunas iglesias priorizan el lucro sobre la espiritualidad.

Mientras tanto, el pastor continúa sus actividades, y no ha dado señales de retractarse, dejando a muchos preguntándose si la fe y el lujo pueden realmente ir de la mano.

