VIDEO: Una mariposa monarca recupera su vuelo gracias a un trasplante de ala

Una mariposa de la especie monarca estuvo a punto de ver truncada su migración estacional por una ala rota, pero logró volver a volar gracias a la ingeniosa intervención del equipo del Centro Natural Sweetbriar, en Long Island, EE.UU., según informó CBS News.

El diminuto ‘paciente’ llegó al centro de rehabilitación de vida silvestre en manos de Dagmar Hoffdavis, una vecina de Deer Park que considera a las mariposas un símbolo espiritual. Janine Bendicksen, directora del área de rehabilitación, notó que la mariposa no podía agitar sus alas y decidió probar un procedimiento nunca antes realizado en el centro: trasplantarle un ala de otra mariposa muerta encontrada en el vivero.

La delicada operación duró apenas cinco minutos y fue grabada, convirtiéndose rápidamente en un video viral que acumuló millones de vistas. Bendicksen explicó que el procedimiento requería extrema precisión para no dañar al insecto.

Utilizó cemento de contacto, almidón de maíz y un pequeño alambre para sostener la frágil ala. Afortunadamente, la mariposa no sufrió dolor, ya que las alas externas carecen de receptores nerviosos y flujo sanguíneo.

El éxito del trasplante no sólo permitió que la monarca retomara su migración, sino que también despertó interés internacional. Profesionales de lugares como Minnesota, California y Costa Rica se pusieron en contacto con Bendicksen, inspirados por su innovador trabajo con la vida silvestre.

Mira el video:

