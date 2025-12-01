¡Murió mientras tocaba! Guitarrista muere en pleno concierto de punk (VIDEO)

La noche del viernes en La Plata (Argentina), que prometía ser una celebración para la escena punk local, terminó en tragedia. Cuatro bandas se presentaban en un bar cultural con entrada libre, y el público disfrutaba de un recital cargado de energía. Todo cambió cerca de las 23:00, cuando la banda encargada del cierre, Loca Sensación, avanzaba con su tercer tema.

De manera repentina, el guitarrista Nahuel Niz, de 35 años, se desplomó sobre el escenario. Al principio, el público pensó que se trataba de una parte del show, pero rápidamente se percataron de que el músico no se movía. Sus compañeros interrumpieron la presentación y corrieron a asistirlo.

Testigos relataron que la caída fue inesperada y que tanto músicos como personal del bar intentaron reanimarlo mientras otros llamaban al SAME. Una ambulancia trasladó de urgencia a Niz al Hospital San Martín de La Plata, pero, pese al esfuerzo médico, falleció a causa de un “paro cardíaco no traumático”, presuntamente vinculado con un malestar previo que se agravó durante la presentación.

El recital tenía un significado especial para la banda, marcaba el cierre de un año intenso y su regreso a los escenarios tras un período de inactividad. En sus redes sociales, horas antes del trágico suceso, el grupo había anunciado la fecha con entusiasmo: "Después de idas y vueltas nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Estaremos cerrando el año el 28 de noviembre en Blondie. Les agradecemos de todo corazón, los esperamos".

Tras confirmarse la muerte del guitarrista, Loca Sensación publicó un emotivo mensaje de despedida: "Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos deja un vacío enorme, te vamos a extrañar muchísimo. Nuestro pésame a la familia de Nahuel".

Decenas de comentarios de allegados y seguidores se sumaron a la publicación, recordando el compromiso de Niz con la escena local, su talento y la pasión que lo acompañó hasta sus últimos minutos sobre el escenario.

Nahuel Niz era también padre y fanático de Boca Juniors. Su amor por la música y la guitarra lo acompañó durante toda su vida, dejando un legado imborrable en quienes lo conocieron y compartieron escenarios con él.

