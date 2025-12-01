La salteña se roba el protagonismo en el Festival de Naciones en Chile

Bolivia tuvo una destacada participación en el Festival de Naciones realizado el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Parque Arauco de Santiago de Chile, donde una treintena de países mostró lo mejor de su cultura y gastronomía.

La tricolor brilló entre los asistentes gracias a una propuesta culinaria y cultural que despertó gran interés, la tradicional Salteña, que conquistó a los visitantes por su variedad y sabor.

Foto: Fernando Lopez areñez/ Ariel barreto salteña

Cerca de 2.000 unidades —entre veganas, vegetarianas y ultrapicantes— fueron degustadas durante los dos días de feria, convirtiéndose en uno de los productos más solicitados.

El café de altura, producido en Caranavi, también generó amplia aceptación entre los santiaguinos. Fernando López, representante del producto, destacó que el objetivo es comenzar a importar grano tostado para cubrir la creciente demanda y posicionar el café boliviano en nuevos mercados.

La presencia de Bolivia en el evento fue posible gracias a las gestiones de Claudia Zegarra, cónsul de Bolivia en Santiago, quien resaltó la importancia de mantener el nombre del país en lo alto y promover su riqueza cultural en espacios internacionales.

El Festival de Naciones cerró sus jornadas con gran afluencia de público y con Bolivia como una de las delegaciones más apreciadas por su colorido, sabor y hospitalidad.

