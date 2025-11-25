Un trabajador murió y otro resultó herido en el centro de Manaos, en el estado de Amazonas (Brasil), cuando una grúa cayó mientras se instalaba un árbol de Navidad en el Largo de São Sebastião.

La estructura cedió de manera repentina y atrapó a los dos empleados de la empresa encargada del montaje.

Bomberos y equipos del SAMU llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a las víctimas a un hospital cercano. Uno de los hombres falleció poco después de ingresar, mientras que el otro permanece internado en estado estable.

Videos del accidente se difundieron en redes sociales y muestran al operador de la grúa, vestido de Papá Noel, saltando del vehículo en el momento en que la estructura comenzaba a colapsar.

La Secretaría de Cultura y Economía Creativa informó que la documentación de la empresa estaba en regla y que el incidente pudo deberse a una falla operativa. La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

