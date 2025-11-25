TEMAS DE HOY:
Internacional

Tres muertos al estrellarse un avión de carga con ayuda humanitaria en Sudán del Sur

La aeronave se aproximaba a la pista de aterrizaje en el condado de Leer, en el estado de Unity, en el norte de Sudán del Sur, cuando sucedió el fatal accidente. 

EFE

25/11/2025 7:08

Foto: Internet. La región sursudanesa ha sufrido graves inundaciones en los últimos años.
Sudán del Sur

Los tres tripulantes de un avión de carga con ayuda humanitaria fallecieron al estrellarse la aeronave cuando se aproximaba a la pista de aterrizaje en el condado de Leer, en el estado de Unity, en el norte de Sudán del Sur.

Así lo indicó el medio Radio Miraya, de la misión de la ONU en el país, que afirmó también que las autoridades estatales enviaron un equipo de investigación al lugar del accidente para determinar lo que ocurrió.

El avión, fletado por la ONG Samaritan's Purse, había partido de Yuba ese mismo día con ayuda alimentaria para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del estado de Unity, según el medio.

Esa región sursudanesa ha sufrido graves inundaciones en los últimos años, que han obligado a decenas de miles de personas a desplazarse y han cortado el acceso por carretera a varios condados.

Las agencias humanitarias han dependido en gran medida del transporte aéreo para llevar alimentos, suministros médicos y otra asistencia esencial a las comunidades aisladas.

En Sudán del Sur se han registrado varios incidentes con aviones en los últimos años, el último el pasado enero cuando 20 personas murieron, todos ellos trabajadores en un campo petrolífero en el país.

EFE

