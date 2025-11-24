TEMAS DE HOY:
El Punto de la Risa bus desmantelado Adolescente ebrio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Por un comentario! Adolescente apuñala a un guardia de seguridad y hiere a policías en Moscú

La policía inició una investigación para determinar los motivos exactos de la agresión y los cargos que enfrentará el menor.

Milen Saavedra

24/11/2025 23:11

Adolescente apuñala a un guardia de seguridad y hiere a policías
Moscú, Rusia

Escuchar esta nota

Un grave incidente de violencia se registró en un centro comercial de Moscú, donde un adolescente atacó y apuñaló a un guardia de seguridad, aparentemente, como reacción a un simple comentario. La situación se intensificó cuando el joven hirió a dos agentes de policía durante su detención. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento del ataque, el cual generó alarma en la capital rusa.

El hecho se desencadenó cuando un guardia de seguridad le hizo una observación al adolescente. En respuesta, el joven reaccionó violentamente, sacando un arma blanca y apuñalando al guardia, según informa RT. Aunque el video muestra el forcejeo y la huida inicial del agresor, las autoridades informaron que la víctima fue atendida de urgencia. Afortunadamente, se confirmó que la vida del guardia de seguridad está fuera de peligro. El adolescente intentó escapar, pero la policía logró interceptarlo. Durante el proceso de su arresto, el joven opuso una fuerte resistencia y logró herir en las manos a dos policías.

Finalmente, el agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. La policía inició una investigación para determinar los motivos exactos de la agresión y los cargos que enfrentará el menor.

Vea el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD