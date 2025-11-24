Un grave incidente de violencia se registró en un centro comercial de Moscú, donde un adolescente atacó y apuñaló a un guardia de seguridad, aparentemente, como reacción a un simple comentario. La situación se intensificó cuando el joven hirió a dos agentes de policía durante su detención. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento del ataque, el cual generó alarma en la capital rusa.

El hecho se desencadenó cuando un guardia de seguridad le hizo una observación al adolescente. En respuesta, el joven reaccionó violentamente, sacando un arma blanca y apuñalando al guardia, según informa RT. Aunque el video muestra el forcejeo y la huida inicial del agresor, las autoridades informaron que la víctima fue atendida de urgencia. Afortunadamente, se confirmó que la vida del guardia de seguridad está fuera de peligro. El adolescente intentó escapar, pero la policía logró interceptarlo. Durante el proceso de su arresto, el joven opuso una fuerte resistencia y logró herir en las manos a dos policías.

Finalmente, el agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. La policía inició una investigación para determinar los motivos exactos de la agresión y los cargos que enfrentará el menor.

Vea el video:

