VIDEO | Captan a hombre de una tribu observando fiesta en hotel de lujo en Sri Lanka y se vuelve viral

Un breve video grabado en Sri Lanka desató un intenso debate en redes sociales después de mostrar a un miembro de una tribu local observando, desde detrás de una cerca, una fiesta en la piscina de un hotel de lujo.

Las imágenes, que rápidamente acumularon millones de visualizaciones, muestran al hombre caminando entre la vegetación hasta detenerse ante la barrera metálica que separa su territorio natural del complejo turístico. Allí permanece inmóvil, con la mirada fija en un grupo de visitantes que disfruta música y bebidas alrededor de una piscina.

El contraste entre ambas escenas, la vida tradicional y el ocio moderno de alto poder adquisitivo, alimentó un sinnúmero de interpretaciones. Para algunos usuarios, se trata de un momento inquietante que recuerda a producciones cinematográficas donde se produce un choque abrupto entre mundos desconocidos.

Para otros, el video expone problemáticas más profundas: la desigual distribución de recursos, el impacto del turismo masivo y las dinámicas de poder heredadas de estructuras coloniales presentes aún en muchos países asiáticos.

La discusión también giró en torno a la noción de “invasión cultural”. Algunos señalaron que el video evidencia la forma en que el turismo de lujo se expande sobre territorios que históricamente pertenecen a comunidades indígenas, desplazando costumbres y modos de vida. Otros defendieron que el momento captado refleja simplemente curiosidad natural ante una realidad distinta.

A continuación, el video:

