Intentó enseñar cómo ser “buen policía” y terminó disparándole a un alumno por accidente

Lo que debía ser una clase ejemplar sobre cómo actúan los “buenos policías” terminó convirtiéndose en exactamente lo contrario. Un oficial estadounidense terminó disparándole accidentalmente a un estudiante mientras daba una charla en una escuela secundaria.

El hecho ocurrió en Indiana, donde Tim Dispennett, un oficial local, visitó la escuela South Vermillion para realizar un simulacro y explicar cómo los policías manejan situaciones con “sospechosos”. Sin embargo, durante la demostración, su arma —que supuestamente estaba descargada— se accionó y el disparo impactó en uno de los alumnos presentes.

El estudiante fue trasladado rápidamente a un hospital, donde confirmaron que la herida no era grave ni ponía en riesgo su vida. Horas después pudo incluso retomar sus actividades escolares.

Desde la institución educativa emitieron un comunicado en el que calificaron lo sucedido como “una descarga accidental del arma de un agente durante un simulacro”. Aunque el incidente no pasó a mayores, dejó claro que la lección terminó siendo muy diferente a lo que se buscaba enseñar.

Mira la programación en Red Uno Play