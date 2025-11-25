Don Eduardo Medrano: 66 años construyendo el pesebre más grande de Santa Cruz

A un mes de la Navidad, cuando las familias comienzan a armar el arbolito, el pesebre y decorar sus hogares, en Santa Cruz hay una tradición que destaca por su dedicación y grandeza. Don Eduardo Medrano, de 77 años, abre nuevamente las puertas de su hogar para mostrar el pesebre más grande de la ciudad, una obra que lleva realizando desde hace seis décadas.

Don Eduardo se ha convertido en un referente de la época navideña. Su pesebre, que ocupa gran parte de su domicilio, no es solo un adorno: es el resultado de meses de trabajo minucioso, paciencia y amor por las tradiciones.

“Como todos los años, estamos en este afán de hacer el pesebre de Navidad. Ya casi está concluido; solo faltan algunos detalles como instalar la energía eléctrica y colocar los animalitos y adornos”, comentó mientras recorre la estructura que aún está en proceso de montaje.

Este año, al igual que los anteriores, el armado le ha tomado cerca de dos meses, dedicando especialmente todo noviembre para avanzar en cada rincón del enorme nacimiento.

A pesar del esfuerzo físico y del tiempo invertido, Don Eduardo mantiene intacta la ilusión que lo acompañó desde niño. Para él, la Navidad es una fiesta familiar, una celebración espiritual y un espacio dedicado especialmente a los niños.

“Espero que estas Navidades nos traigan muchas bendiciones, sobre todo del Niño Jesús, y que Él entre en los hogares de cada uno de ustedes”, dijo.

