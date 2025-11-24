TEMAS DE HOY:
Eddy Lover Extorsión Narcoavioneta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Gobernador Condori sufre caída en acto público y aclara que está bien de salud

El gobernador de Chuquisaca se pronunció tras una caída sufrida durante un acto deportivo. Reafirmó que su salud no está comprometida.

Hans Franco

24/11/2025 18:57

Foto: Gobernador Condori sufre caída y asegura que continuará con sus funciones
SUCRE

Escuchar esta nota

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, sufrió una caída durante el acto de premiación de la carrera pedestre “Ovación”, realizada el domingo en la ciudad de Sucre. El incidente ocurrió mientras se entregaban reconocimientos y las autoridades posaban para una fotografía.

En ese momento, Condori perdió el equilibrio y cayó junto al director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Fernando Selaez.

Condori aclara su estado de salud

Tras el incidente, la autoridad ofreció una conferencia de prensa este lunes para llevar tranquilidad a la población y aclarar su estado de salud:

“Me encuentro bien de salud, no se preocupen, vamos a seguir trabajando. Quizás alguna gente puede tratar de hacer creer que estoy mal. Obviamente, de esa desgracia que nos ha pasado, estamos con algunas dificultades, pero eso no me impide cumplir mi función”.

El Gobernador retomó sus actividades habituales y continúa con su agenda institucional sin modificaciones.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD