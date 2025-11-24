Gobernador Condori sufre caída en acto público y aclara que está bien de salud

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, sufrió una caída durante el acto de premiación de la carrera pedestre “Ovación”, realizada el domingo en la ciudad de Sucre. El incidente ocurrió mientras se entregaban reconocimientos y las autoridades posaban para una fotografía.

En ese momento, Condori perdió el equilibrio y cayó junto al director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Fernando Selaez.

Condori aclara su estado de salud

Tras el incidente, la autoridad ofreció una conferencia de prensa este lunes para llevar tranquilidad a la población y aclarar su estado de salud:

“Me encuentro bien de salud, no se preocupen, vamos a seguir trabajando. Quizás alguna gente puede tratar de hacer creer que estoy mal. Obviamente, de esa desgracia que nos ha pasado, estamos con algunas dificultades, pero eso no me impide cumplir mi función”.

El Gobernador retomó sus actividades habituales y continúa con su agenda institucional sin modificaciones.

Mire el video:

