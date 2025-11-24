Gobernador Condori sufre caída en acto público y aclara que está bien de salud

El gobernador de Chuquisaca se pronunció tras una caída sufrida durante un acto deportivo. Reafirmó que su salud no está comprometida.
El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, sufrió una caída durante el acto de premiación de la carrera pedestre “Ovación”, realizada el domingo en la ciudad de Sucre. El incidente ocurrió mientras se entregaban reconocimientos y las autoridades posaban para una fotografía.
En ese momento, Condori perdió el equilibrio y cayó junto al director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Fernando Selaez.
Condori aclara su estado de salud
Tras el incidente, la autoridad ofreció una conferencia de prensa este lunes para llevar tranquilidad a la población y aclarar su estado de salud:
El Gobernador retomó sus actividades habituales y continúa con su agenda institucional sin modificaciones.
