Desvío de carburantes y fraudes: ANH habilita líneas para denuncias en todo el país

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió un comunicado para alertar a la población sobre actividades ilícitas y extorsiones que se están realizando a nombre de la entidad. La ANH enfatiza que estas acciones son una "irregularidad flagrante que debe ser denunciada".

Con el objetivo de proteger a los ciudadanos y a la cadena de distribución de hidrocarburos, al tiempo de recordar a la población los canales oficiales y seguros para realizar reclamos y denuncias, publicaron las líneas de atención.

Canales habilitados para denuncias

Para combatir la extorsión y cualquier otro tipo de ilícito, incluida la denuncia del desvío de carburantes, la ANH centralizó la atención a través de sus líneas gratuitas y plataformas digitales, disponibles para presentar cualquier reclamo comprobable:

WhatsApp B-SISA: 72040635

WhatsApp ChatBot: 72072300

Call Center (Línea Gratuita): 800-10-6006

La ANH destaca que la línea gratuita del Call Center está habilitada con atención exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar específicamente el desvío de carburantes.

Autoridades acreditadas

Para evitar caer en estafas o extorsiones, la Agencia Nacional de Hidrocarburos comunicó que solo el personal debidamente acreditado está facultado para realizar gestiones oficiales a nombre de la entidad. Así, la ANH proporcionó un enlace oficial para verificar la identidad de sus representantes:

"Asimismo, se comunica que únicamente las autoridades debidamente acreditadas, en el siguiente enlace: https://goo.su/rK2xUwL, están facultadas para realizar gestiones oficiales en nombre de la ANH", se lee en el comunicado.

La Agencia llama a la población a utilizar estos canales para garantizar la transparencia y seguridad en el manejo y distribución de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

