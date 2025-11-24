Posesionan a Marcelo Yamil García como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos

El presidente Rodrigo Paz posesionó este lunes a Marcelo Yamil García como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, tras el cierre del Ministerio de Justicia. El nuevo viceministerio estará encargado de temas como la reforma judicial, la transparencia en la gestión pública y la seguridad jurídica para las inversiones.

Durante el acto, el mandatario remarcó que este viceministerio forma parte del proceso de reordenamiento institucional y apuntó al anterior ministerio como un espacio de “injusticia y persecución”.

“Su viceministerio es parte del resultado de terminar con un Ministerio de Justicia que se convirtió en el ministerio de la injusticia, de la persecución, chantajes y sentencias”, señaló Paz.

También señaló que el nuevo viceministro tiene la tarea de apoyar en el proceso de reforma judicial.

Añadió que se debe fortalecer la seguridad jurídica para garantizar el respeto a la propiedad privada, los derechos humanos y la transparencia en todos los niveles de gestión.

Reforma judicial e independencia

A su turno, Marcelo Yamil García aseguró que el mandato recibido es claro: avanzar hacia una justicia independiente y alejada de presiones políticas.

“Vamos a cambiar la injerencia por la independencia. Se acabó aquella época donde un ministro conspiraba contra jueces y magistrados”, afirmó.

Entre sus principales tareas, García mencionó:

Fortalecer la independencia de la administración de justicia

Garantizar la seguridad jurídica

Defender los derechos humanos en todos los niveles

El presidente Paz adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevos ajustes en el Órgano Ejecutivo, como parte de su plan de reestructuración institucional.

