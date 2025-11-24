TEMAS DE HOY:
Eddy Lover Extorsión Narcoavioneta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Presidente Paz y el Ministro de Economía anunciarán este martes las primeras medidas para estabilizar la economía

Las medidas que se presentarán este martes corresponden al primer conjunto de decisiones diseñadas para estabilizar las cuentas públicas, fortalecer la credibilidad institucional y encaminar al país hacia un nuevo modelo económico.

Hans Franco

24/11/2025 19:27

Foto: Gobierno presentará este martes las primeras medidas económicas (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El Gobierno informó que este martes el presidente Rodrigo Paz, junto al Ministro de Economía, presentarán las “Primeras Medidas para Recuperar la Institucionalidad y Estabilizar la Economía del País”, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo a partir de las 9:00.

Este anuncio forma parte del paquete de medidas económicas que impulsa el presidente Paz desde el inicio de su gestión, centrado en tres ejes: la restitución de la institucionalidad pública, la transparencia en el manejo financiero del Estado y la reactivación económica mediante ajustes estructurales.

Las medidas que se presentarán este martes corresponden al primer conjunto de decisiones diseñadas para estabilizar las cuentas públicas, fortalecer la credibilidad institucional y encaminar al país hacia un nuevo modelo económico.

Mire la convocatoria a la conferencia de prensa: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD