El Gobierno informó que este martes el presidente Rodrigo Paz, junto al Ministro de Economía, presentarán las “Primeras Medidas para Recuperar la Institucionalidad y Estabilizar la Economía del País”, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo a partir de las 9:00.

Este anuncio forma parte del paquete de medidas económicas que impulsa el presidente Paz desde el inicio de su gestión, centrado en tres ejes: la restitución de la institucionalidad pública, la transparencia en el manejo financiero del Estado y la reactivación económica mediante ajustes estructurales.

Las medidas que se presentarán este martes corresponden al primer conjunto de decisiones diseñadas para estabilizar las cuentas públicas, fortalecer la credibilidad institucional y encaminar al país hacia un nuevo modelo económico.

Mire la convocatoria a la conferencia de prensa:

Mira la programación en Red Uno Play