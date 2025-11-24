Cochabamba realiza la 'Caminata de la Ternura' para promover el buen trato y prevenir la violencia

En el marco del Día de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre) y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba realizará este martes la 'Caminata de la Ternura', una actividad que busca promover el buen trato hacia niñas, niños y adolescentes, además de sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir toda forma de violencia.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, explicó que el propósito de la caminata es reforzar la corresponsabilidad social en la protección de la niñez y adolescencia.

“La Caminata de la Ternura busca promover el buen trato y generar conciencia para eliminar los hechos de violencia que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es una fecha respaldada por la ONU y un llamado urgente a la acción”, señaló.

Rivero agradeció el apoyo de instituciones como Visión Mundial, FUBODE y la Red Departamental de Lucha Contra la Violencia, cuya participación ha sido clave para la organización del recorrido y las actividades de sensibilización.

La caminata iniciará a las 08:30 en la Plaza Colón, recorrerá las principales vías del centro y concluirá en la Plaza 14 de Septiembre.

“Esperamos que la mayor cantidad de familias, instituciones y ciudadanos se sumen. La ternura es un camino para construir una ciudad más segura y libre de violencia”, añadió.

Por su parte, el gerente de Visión Mundial, Héctor Aranibar, subrayó la importancia de profundizar las acciones de sensibilización:

“Cochabamba es el tercer departamento con mayor número de denuncias de violencia. Por eso es fundamental que instituciones, plataformas y la población en general se unan y generen espacios libres de violencia”.

